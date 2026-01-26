La Comisión de investigación apunta a la rotura de una soldadura como “causa principal”

Vista de ayer de las vías despejadas en la zona del accidente de Adamuz Salas (Efe)

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, aseguró ayer que la “causa principal” del descarrilamiento del tren Iryo en la localidad cordobesa de Adamuz fue la rotura de una soldadura. En una entrevista realizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la que la institución difundió fragmentos, Barrón aseguró: “Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura”.

A su juicio, “juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que salga bien”. “Hay una serie de criterios para renovar los carriles. A mi personalmente no me sorprende que siga habiendo carriles del año 1989 siempre que estén en buen estado, claro”, dijo Barrón.

La Unión Europea confía en un “trabajo exhaustivo” del país para investigar el siniestro ferroviario

Cuando la Comisión sepa cuál ha sido la causa de la rotura que produjo el descarrilamiento “vamos a ver por qué estaba así esa soldadura, cómo se podía haber detectado...”. “La investigación va a ir mucho más allá de decir: esta ha sido la causa”, explicó Barrón quien se mostró “plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo, no solo de saber qué se ha roto, sino por qué y cómo se podía haber evitado” y cree que esta semana empezarán a tener “pruebas mas contundentes”.

Renovación a medias

Además, la CIAF preguntará al gestor de las infraestructuras ferroviarias, el Adif, por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla “en unos tramos sí y en otros no”. “Todos creíamos que se había hecho una renovación integral”, ha asegurado Ignacio Barrón, que ha precisado que lo que se ha renovado son “desvíos que presentaban problemas que podrían ser críticos, y algún elemento más de carrilaje”, por lo que preguntarán cuáles fueron los criterios para esta selección. Barrón precisó que la CIAF “no tiene por misión establecer culpabilidades, sino que es una máquina de aprender”.

El presidente de la Comisión cree que la distancia entre las vías debería ser de cinco metros, más amplia que la actual. En la línea Madrid-Sevilla, que es antigua, la separación es de 4,3 metros, como tenían las francesas de entonces. “Somos un poco tacaños en este sentido”, admitió. Por ello, podrían recomendar que en los trazados de nuevas líneas la separación entre ejes de vías “sea mayor”.

Explicó además que en Japón los ‘bogies’ (la transmisión del tren) tienen “una especie de lengüeta” que en caso de salir despedido choca contra el carril y evita que se desplace a otros lugares.

Finalmente, indicó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le dijo: “Eres completamente libre de decir lo que quieras, tú y tu comisión sois totalmente independientes”. “No hemos tenido ningún tipo de injerencia ni de sugerencia, ni de observación”, puntualizó.

Cierre de filas

Por su parte, el PSOE en bloque cerró filas en apoyo de la gestión “rigurosa y transparente” que está haciendo el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la tragedia de Adamuz y de la situación caótica de Rodalies frente a “los bulos, disparates y desinformación” que arroja el PP. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta todos los dirigentes que intervinieron ayer en la ejecutiva federal del PSOE expresaron su respaldo a Puente, aseguró la portavoz socialista, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido.

Mínguez arremetió contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por acusar al Gobierno de “llenarles de datos” para sembrar la confusión sobre el accidente. “Los datos no confunden señor Feijóo, puede que al PP le confundan porque nunca jamás en la historia de su partido” –señaló– cuando han tenido que gestionar una tragedia han aportado datos ni han dicho la verdad.

El PP actual, añadió Mínguez, es heredero de quienes gestionaron el 11M, el ‘Prestige’, el Yak-42 o el accidente del metro de Valencia y es el “protagonista” de urdir todo un relato para proteger al expresidente valenciano Carlos Mazón con la dana. La portavoz se refirió también a la situación de los ferrocarriles catalanes y aseguró que están trabajando para solucionarlo y que, aunque llevan años invirtiendo en la red, todavía se tienen que revertir “muchos años de abandono histórico”.

En este contexto, la Comisión Europea (CE) afirmó que confía en que las autoridades españolas harán “un trabajo exhaustivo” en la investigación. “Estas investigaciones son largas, profundas, y tenemos toda la confianza en que las autoridades españolas harán un trabajo muy exhaustivo”, dijo la portavoz de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen. Sobre a la colaboración de la Agencia Ferroviaria Europea, confirmó que ésta puede ayudar “bajo petición” y que “por ahora” el Gobierno de España no la solicitó, aunque aseveró que la CE “está lista para ayudar de cualquier forma si la solicitud llega”. 