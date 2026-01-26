Ayuso exige la dimisión de Sánchez por ser el "responsable" del accidente de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) mientras "delega en sus escudos su responsabilidad".

Así lo ha asegurado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha asegurado que en España "cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos, nunca va con el presidente".

"Sánchez es el responsable, y por eso no va a Huelva", ha remarcado la presidenta madrileña, que ha recalcado que él es quien ha cambiado de responsables de Transportes, "ya van tres o cuatro, quién puso al frente a un ministro que está en la cárcel, que tiene imputados a varios cargos de Adif, que colocaron a Koldo y a sus familiares, a miss Asturias, que contrataron trenes que no cabían por los túneles".

También ha exigido la dimisión del ministro Óscar Puente porque sigue "la misma tónica" que Sánchez, la de buscar "culpables" en "empresas, instituciones y medios de comunicación", mientras "incurre en continuas contradicciones por más ruedas de prensa que dé".

Ayuso ha remarcado que el 2026 será "un año inimaginable" para el Gobierno de España con procesos judiciales de los que "pretenden escapar difamando a jueces, retorciendo reglamentos y presionando a la prensa libre": "La corrupción va a atar a Sánchez en el poder", ha dicho.

"Por eso vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Nos llevarán al choque en todo mientras, la convivencia, los servicios públicos y la imagen de España siguen en caída libre", ha agregado la presidenta madrileña.

Por otro lado, Ayuso ha apuntado que al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le "vienen curvas" porque ha afirmado que “hay un juez ahora mismo investigándole en Nueva York”, en relación con su papel en el rescate de aerolíneas cuyo dinero, ha dicho, “ha ido a parar al petróleo chavista”.

Así, ha acusado tanto a Zapatero como a Sánchez de haber estado "todo este tiempo con la dictadura chavista", a pesar del éxodo de venezolanos, la represión política y el deterioro social del país.

Y ha denunciado que cada vez que Zapatero aparece en "cualquier tipo de negociación”, ya sea con Carles Puigdemont o con China, esas gestiones van "en contra del criterio de la Unión Europea".