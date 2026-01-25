Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Puente dice que cualquier comparación con Mazón es "ofensiva" porque él "no estaba escondido"

Efe
25/01/2026 11:29
Óscar Puente
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirma que cualquier comparación de su gestión del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que se cobró 45 vidas, con la de Carlos Mazón de la dana en Valencia le parece "ofensiva", porque él ha estado "en todo momento" al frente de sus responsabilidades y "no estaba escondido".

El ministro añade, en una entrevista concedida al diario El País y publicada este domingo, que a Mazón nadie le culpa de la dana del 29 de octubre de 2024: "si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto".

"Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento. No estaba escondido. He dado toda suerte de explicaciones. No encuentro parecido con Mazón por ningún lado. Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", defiende el titular de Transportes.

Puente detalla que recibió el mensaje sobre el accidente a las 20.00 horas el domingo pasado y fue a las 20.30 al centro de control de tráfico de Adif y volvió a su casa el martes por la noche "con la misma ropa".

"Según llegó, se produce el accidente de Rodalies. Imagínense. Creí que estaba soñando. Y esa noche tampoco dormí. He dado ruedas de prensa de dos horas y entrevistas. No he tenido ni un minuto para pensar en mí mismo. Estoy preocupado por lo que tengo que resolver", agrega.

Puente comenta que está centrado en buscar soluciones dentro de un marco de colaboración máxima con todas las instituciones y que lo más importante son las víctimas y sus familias, y, a continuación, volver a poner en marcha el servicio ferroviario en Andalucía, que está interrumpido desde el accidente.

"Ese es mi trabajo. Las guerras políticas se las dejo a Feijóo (el líder del PP). A mí no me van a encontrar en su fango", subraya.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen creada por Antón Lezcano para promocionar el eclipse solar de agosto en A Coruña

Un eclipse con sello coruñés: la Torre de Hércules guía la campaña turística
Noela Rey Méndez
Galicia ha amanecido este domingo con ráfagas de viento superiores a las del sábado

Galicia amanece con ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora en la costa con alerta roja, mientras 'Ingrid' se aleja
EP
Conjuntos en los que se han empleado algunas microtendencias actuales @linda.sza en instagram

La moda de las microtendencias
Natalia Alcayde
Angrois

Senadores del PP piden conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois
EP