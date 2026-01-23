La comisión de investigación de la dana del Congreso cita a Feijóo el 2 de febrero

Feijóo, a la derecha, junto a Mazón EFE

La Mesa de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este viernes citar a comparecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 2 de febrero para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores.

Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia tendrá lugar a las 11:00 horas del lunes 2 de febrero.