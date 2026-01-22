Puente descarta la falta de mantenimiento como la causa del accidente tren en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Efe

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este miércoles que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías «parece claro» que no están entre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) y que las denuncias de los maquinistas son un procedimiento «normal» de la operación que se chequean con otros elementos de control del sistema.

El ministro ha ofrecido su primera rueda de prensa desde el accidente, sin límite de preguntas, junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director general de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, y ha asegurado que las causas del accidente no han sido ni un fallo humano, ni el mantenimiento, ni la obsolescencia, ni la falta de controles.

Las denuncias de los maquinistas sobre el estado de la vía son un procedimiento «normal» de la operación pero «no son el único ni el mas exacto», ya que se complementan con otros procedimientos reglados y, de hecho, en las cuatro inspecciones que se hicieron del tramo de vía del accidente «no se detectó ningún fallo que a priori evidencie ninguna relación con el accidente».

De hecho, de media se producen unas cuatro observaciones diarias por parte de los maquinistas, que se atienden en función de su gravedad y sus características, pero esta semana están siendo unas ocho diarias, ayer se produjeron 25 y hoy, hasta las 10 de la mañana, se contabilizaban ya 10.

La red es revisada «en profundidad», de acuerdo con la normativa de la UE, y en concreto el tramo de la vía en que ocurrió el accidente ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses.

El ministro ha asegurado que es «aventurado» decir que las muescas que se han visto en los ‘bogies’ (las ruedas y su transmisión) de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo son síntoma de un problema en la infraestructura ferroviaria.

«Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, que están mucho más preparados que yo para ello», ha dicho.

De hecho, ha añadido que si se «aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando (…) y además estaría cometiendo una osadía frente a quienes, con mucho más conocimiento que yo, no se atreven a emitir un juicio en este momento».

Además, las inspecciones realizadas en las vías en la línea Madrid-Sevilla antes del accidente de Adamuz (Córdoba) no detectaron ninguna anomalía, ni detalles con relación directa o indirecta con el siniestro y ha añadido que los registros reflejan que todo estaba dentro de parámetros normales.

Según el relato de los hechos del ministro y los responsables de Renfe y Adif, el impacto de ambos trenes «existe», y dejó huellas importantes en los coches del 6 al 8 del Iryo.

Respecto a las vibraciones de las que dan cuenta a través de redes sociales algunos viajeros en diferentes trenes de alta velocidad, el ministro ha reconocido que algunas de ellas, «muy extremas», «no son normales» ni «admisibles», aunque se ha mostrado convencido de que habrán sido detectadas por los maquinistas o los auscultadores y «se habrán corregido o se tienen que corregir».