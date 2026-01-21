Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Puente dice que el maquinista del Iryo no se enteró del choque con el Alvia

Efe
21/01/2026 11:01
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que el maquinista del Iryo no se percató del impacto con el Alvia hasta después de bajarse del tren y que los cinco vagones del tren que llevaba quedaron "intactos". "No se cayeron ni las bandejas".

Puente se ha referido este miércoles, en una entrevista con Telecinco, a los audios que han trascendido relativos a la conversación entre el maquinista del Iryo con el centro de control y ha apuntado que se produjeron dos llamadas, una primera, en la que avisaba que había sufrido un "enganchón", y una segunda a los "tres o cuatro minutos".

En esta segunda llamada del maquinista, realizada después de la colisión, es cuando le responden desde el centro de control que no circulaba por la vía ningún tren.

Después de que el maquinista efectuara la primera llamada, se bajó del tren y fue cuando percibió que se había producido "un descarrilamiento". Ahí, es cuando avisa que el Iryo sufre un incendio y que está invadiendo parte de la vía contigua. "El maquinista ni siquiera ve el Alvia (cuando realizó la primera llamada), porque está a un kilómetro y la zona está a oscuras", ha afirmado.

accidente ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4

El sindicato de maquinistas de tren anuncia una huelga tras los accidentes de Adamuz y Cataluña

Más información

Está determinado el punto del impacto y de detención del tren, según Puente. Se habla de 20 segundos, pero parece que entre el descarrilamiento y el choque hubo "menos de 9 segundos".

Posibilidad de que otros trenes también tuvieran marcas

Sobre las marcas que se han detectado en los "bogies" (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo, Puente ha confirmado que existen y ha dicho que es "posible" que los dos o tres trenes que circularon antes tuvieran "marcas similares".

"La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho.

Accidente de tren en Adamuz

Pablo, el joven maquinista que acababa de volver a su Alcorcón natal y falleció en Adamuz

Más información

Por otro lado, ha calificado de "barbaridad" que se afirme que se contrataron obras "low cost" (bajo coste) para el mantenimiento de la infraestructura y ha añadido que es "una vía renovada que se ha sometido a todas las pruebas de fiabilidad".

Se renovó en mayo, en octubre se hizo una prueba geométrica, y en noviembre otra dinámica. Además, el 5 de noviembre se realizó una inspección a pie.

25 incidencias

En cuanto al límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, ha afirmado que se adoptó esta medida después de que los maquinistas, "claramente afectados", reportaran ayer 25 incidencias, frente a 1 que se había comunicado el día anterior.

Esto obligó a que Adif decidiera limitar la velocidad a 160 kilómetros hasta contrastar los reportes. "Se determinó que de las 25 incidencias, 4 requieren revisión y por eso se ha limitado a 230 kilómetros, manteniendo el resto a 300".

Varias grúas trabajan sobre el tren de Iryo accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Adif limita temporalmente un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 km/h

Más información

Preguntado por los pronósticos que había hecho sobre aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora en esta línea, ha explicado que se hizo en un contexto en el que había anunciado que ese tramo se iba a reservar de forma completa.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Museo Estrella Galicia

El Museo de Estrella Galicia reabre tras el récord de visitas en 2025
Redacción
Trail Costa Doce en Sada

El X Trail Costa Doce, uno de los más espectaculares de Galicia, reunirá a más de medio millar de deportistas en Sada
Lucía Tenreiro
Temporal en A Coruña, olas

Estas son las peores horas del paso del temporal por A Coruña este miércoles y jueves
Noela Rey Méndez
Palma de Mallorca

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión familiar en Palma
EFE