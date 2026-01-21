Mi cuenta

España

Los maquinistas convocan tres días de huelga para recuperar la "seguridad" tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida

Agencias
21/01/2026 19:21
Los maquinistas guardan un minuto de silencio en Sants por el fallecido en el accidente de Gelida
Los maquinistas guardan un minuto de silencio en Sants por el fallecido en el accidente de Gelida
EFE
El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

En un comunicado difundido esta tarde, Semaf indica que la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros, tras los graves accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Asimismo, los maquinistas reclamarán responsabilidades penales "a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria" por la continua desatención de los reportes de los maquinistas que alertan de diversas deficiencias y tras el balance provisional de 44 fallecidos entre ambos accidentes.

Estos siniestros, insiste el sindicato, suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y por ello han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la huelga en las distintas empresas.

Accidente de tren en Adamiz

Se elevan a 43 los muertos en el accidente ferroviario de Adamuz

Más información

Semaf sostiene que para garantizar la seguridad se debe comenzar por atender los numerosos partes remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años".

Tras el accidente de Gelida, los maquinistas reclaman el "imprescindible" establecimiento de protocolos de prevención en la operación ante emergencias meteorológicas, especialmente en aquellos puntos con antecedentes de accidentes.

Así, recalcan que cada vez que se producen temporales, hay puntos en los que se desprenden numerosos elementos sobre las vías, como muros, rocas o árboles, "una circunstancia que podría evitarse mediante planes preventivos adecuados".

Accidente Rodalies

El maquinista fallecido en el accidente de Rodalies tenía 28 años y estaba en prácticas

Más información

Este miércoles, el Sindicato Ferroviario había solicitado reunirse con la Comisión de Conflictos Laborales de Adif y Renfe como paso previo a la convocatoria de huelga, cuyas fechas preveía consensuar con otras organizaciones sindicales.

El Sindicato Ferroviario destacaba las "políticas nefastas" que han llevado al "deterioro del servicio ferroviario", que pone "en riesgo" la vida de trabajadores y usuarios, y se sumaba así a las críticas sobre la falta de seguridad lanzadas a lo largo de este miércoles por CCOO, UGT y Semaf, que ha sido el primero en convocar ese parón.

Los maquinistas estudian opciones legales tras filtrarse los audios

Asimismo, Semaf considera "inadmisible" la difusión "sesgada" de las conversaciones del maquinista del tren Iryo en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, "siendo este último, Adif, quien debe garantizar su custodia y protección".

Por ello, los maquinistas estudiarán las opciones legales para reclamar la investigación judicial de dicha filtración.

Del mismo modo, la organización destaca "la ejemplar actuación de los profesionales involucrados en este accidente, siendo impecable y efectiva dada la situación que se vivía en ese trágico escenario".

