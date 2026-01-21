Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren hallada cerca del accidente de Adamuz

Efe
21/01/2026 12:36
Investigación accidente Adamuz
 La Guardia Civil continúa trabajando en la búsqueda de restos
EFE
La Guardia Civil investiga la pieza deeje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación, que han señalado que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura -"un bogie, una parte del chasis inferior de un tren", dice-, y añade que "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades".

Pero las fuentes consultadas por EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones.

De hecho, está en poder de los agentes del instituto armado y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.

