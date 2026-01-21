Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El Sindicato Ferroviario pide reunirse con Adif y Renfe como paso previo a la huelga

Agencias
21/01/2026 18:18
El Sindicato Ferroviario ha solicitado este miércoles reunirse con la Comisión de Conflictos Laborales de Adif y Renfe como paso previo a la convocatoria de huelga, cuyas fechas prevé consensuar con otras organizaciones sindicales, según apunta en un comunicado.

Con esta queja sobre el "deterioro del servicio ferroviario", que pone "en riesgo" la vida de trabajadores y usuarios, el Sindicato Ferroviario se suma a las críticas sobre la falta de seguridad lanzadas a lo largo de este miércoles por CCOO, UGT y Semaf, que ha llegado a convocar una huelga todavía sin fecha.

En su opinión, la aplicación de "políticas nefastas" durante muchos años ha llevado al ferrocarril a un punto "insoportable" como revelan los accidentes mortales registrados en los últimos días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Para contrarrestar las consecuencias de estas políticas "basadas en los intereses económicos y políticos de las élites", el Sindicato Ferroviario ha remitido una lista de exigencias a la Comisión de Conflictos.

Estas exigencias pasan por garantizar la paralización del servicio cuando se emita una alerta roja, poner fin a la externalización del mantenimiento de la infraestructura y los vehículos de Adif y Renfe, renovar de manera integral la línea Madrid-Barcelona o hacer una auditoría de la línea Madrid-Sevilla.

También reclaman mantener limitaciones de velocidad en los puntos donde se han detectado deficiencias de seguridad hasta que estas se resuelvan, equiparar las condiciones laborales de la plantilla de LogiRail con las del resto del grupo Renfe o mejorar los talleres.

"Es necesaria una respuesta ya a tanto despropósito, no podemos esperar a que más compañeras o compañeros pierdan la vida en el desempeño de su labor ferroviaria", lamentan en el comunicado, y por ello avanzan que intentarán consensuar las fechas de las futuras convocatorias de huelga con otras organizaciones sindicales.

