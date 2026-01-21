El maquinista fallecido en el accidente de Rodalies tenía 28 años y estaba en prácticas

Accidente Rodalies EFE

El maquinista del tren de Rodalies que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular.

En un mensaje en su cuenta de X, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha lamentado profundamente este miércoles la muerte de uno de los maquinista en prácticas que iba en el tren accidentado y ha expresado su pésame a sus familiares, que viven en Sevilla.

El inspector de los Bomberos Joan Rovira ha explicado este miércoles a los periodistas, desde el lugar del accidente, que en el puesto de mando del convoy se encontraban el maquinista titular y cuatro en prácticas, entre ellos el fallecido, que estaban haciendo labores de aprendizaje y capacitación.

Según han detallado fuentes de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación sobre las causas del accidente a través de su Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público, el fallecido es un hombre nacido en 1998 que estaba haciendo su formación en prácticas en el convoy accidentado.

Una vez se pudo identificar plenamente su identidad, anoche se comunicó su muerte a la familia, que vive en Sevilla.

La consellera de Interior también ha deseado una rápida recuperación de las 37 personas heridas en el accidente, ocurrido hacia las 21:00 horas de anoche, al desplomarse un muro de gran tamaño sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

De los 37 heridos, cinco resultaron con pronóstico grave, seis menos grave y 26 leves.

En su mensaje en la redes sociales, Parlon también ha agradecido la labor de los servicios de emergencias de la Generalitat.

A raíz del accidente, Adif mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.