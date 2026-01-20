Mi cuenta

España

Muere el maquinista de un tren que chocó tras derribarse un muro en Gelida


Efe
20/01/2026 23:30
Miembros de los Mossos d´esquadra se han desplazado a la localidad barcelonesa de Gélida donde se ha producido el descarrilamien
Miembros de los Mossos d´esquadra se han desplazado a la localidad barcelonesa de Gélida donde se ha producido el descarrilamien
EFE
El maquinista del tren de Rodalies que esta noche ha chocado contra un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ha fallecido, mientras que otras quince personas han resultado heridas, han informado fuentes conocedoras del suceso.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, continúan este martes los trabajos en el lugar del accidente

Hasta el lugar del accidente se han desplazado 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 65 efectivos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como efectivos de los Mossos d'Esquadra.

Varias grúas trabajan sobre el tren de Iryo accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.

Accidente de tren en Adamuz

El choque ha provocado la muerte del maquinista y hay una veintena de personas heridas, de las que tres se encuentran en estado grave y cinco en situación menos grave, según el último balance del SEM.

