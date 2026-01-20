Muere el maquinista de un tren que chocó tras derribarse un muro en Gelida
El maquinista del tren de Rodalies que esta noche ha chocado contra un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ha fallecido, mientras que otras quince personas han resultado heridas, han informado fuentes conocedoras del suceso.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 65 efectivos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como efectivos de los Mossos d'Esquadra.
El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.
El choque ha provocado la muerte del maquinista y hay una veintena de personas heridas, de las que tres se encuentran en estado grave y cinco en situación menos grave, según el último balance del SEM.