Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Aumenta a 42 la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Agencias
20/01/2026 18:29
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, continúan este martes los trabajos en el lugar del accidente
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, continúan este martes los trabajos en el lugar del accidente
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz el domingo ha ascendido a 42 personas tras localizarse este martes un cuarto cadáver este martes en los trenes, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En declaraciones a 'Antena 3' recogidas por Europa Press, el consejero ha explicado que han conocido la noticia del hallazgo del cadáver de esta nueva víctima mortal mientras se celebraba, este martes por la tarde, una reunión del comité de coordinación de los operativos que estaba "diseñando la estrategia de lo que queda de esta tarde y noche" de la jornada de este martes.

El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (i) saludan a las autoridades

Los Reyes llegan a Adamuz, donde son recibidos por autoridades y vecinos

Más información

Por tanto, Antonio Sanz ha indicado que "se puede confirmar" que, tras completarse este martes la recuperación de los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, se ha localizado esta cuarta víctima mortal, que eleva a 42 la cifra provisional de personas fallecidas en el marco de este siniestro.

El consejero ha precisado que ya se estaba "procediendo al levantamiento del cadáver" de esta nueva víctima mortal.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Puestos de pescado en la plaza de Lugo

La semana más dura para los puestos de pescado en los mercados de A Coruña: una huelga y una alerta roja
Lara Fernández
Varias grúas trabajan sobre el tren de Iryo accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Adif limita temporalmente un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 km/h
EFE
El ideal gallego

El TSXG confirma la sanción de 200.000 euros a la concesionaria de la basura por la huelga de 2022
Redacción
El IES Elviña, durante la época del brote

El brote de salmonelosis de A Coruña sigue activo, aunque ya sin hospitalizados
Guillermo Parga