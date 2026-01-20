Aumenta a 42 la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, continúan este martes los trabajos en el lugar del accidente EFE

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz el domingo ha ascendido a 42 personas tras localizarse este martes un cuarto cadáver este martes en los trenes, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En declaraciones a 'Antena 3' recogidas por Europa Press, el consejero ha explicado que han conocido la noticia del hallazgo del cadáver de esta nueva víctima mortal mientras se celebraba, este martes por la tarde, una reunión del comité de coordinación de los operativos que estaba "diseñando la estrategia de lo que queda de esta tarde y noche" de la jornada de este martes.

Por tanto, Antonio Sanz ha indicado que "se puede confirmar" que, tras completarse este martes la recuperación de los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, se ha localizado esta cuarta víctima mortal, que eleva a 42 la cifra provisional de personas fallecidas en el marco de este siniestro.

El consejero ha precisado que ya se estaba "procediendo al levantamiento del cadáver" de esta nueva víctima mortal.