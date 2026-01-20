Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Adif limita temporalmente un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 km/h

Efe
20/01/2026 17:47
Varias grúas trabajan sobre el tren de Iryo accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Varias grúas trabajan sobre el tren de Iryo accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Efe
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha limitado de forma temporal a 160 kilómetros por hora un tramo de unos 150 kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado EFE por distintas fuentes.

Fuentes de Adif han explicado que la limitación se produce porque maquinistas han reportado baches en varios tramos de la línea y la restricción se ha activado por seguridad.

Asimismo, han señalado que esta misma noche el servicio de Mantenimiento revisará la situación y, si está todo bien, se levantará la limitación temporal.

Consultados por si la decisión guarda alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), estas fuentes destacan que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

Según detalla la Cadena SER, Adif ha decretado limitaciones de velocidad en varios puntos de la línea, entre ellos un tramo de unos 150 km de vía entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), que comprende desde el punto kilométrico 34,8 hasta el 182,9.

El documento incluye un total de diez puntos de limitación de la vía en total que se distribuyen en vías pares e impares, lo que podría aumentar el tiempo de trayecto entre ambas poblaciones.

El pasado 8 de agosto, Semaf recalcó su preocupación por el estado general de las líneas y solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, "estableciéndose como límite 250 km/h", una medida que demandaban extender "hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior".

Esta línea la utilizan en torno a 15 millones de personas, frente a los 2,2 millones de sus inicios.

