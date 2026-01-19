Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz

Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", ha reafirmado el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente, y se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de dos trenes.

Sánchez ha comparecido acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; y de los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia, y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", ha insistido el presidente.

También ha garantizado que, en coordinación con todas las administraciones, se protegerá a las víctimas y sus familiares "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

Sánchez, que ha trasladado sus condolencias por los fallecidos y su solidaridad con los heridos y sus familiares, ha resaltado la unidad de las diversas administraciones, la coordinación y la lealtad que está habiendo.

"Toda tragedia -ha subrayado- exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas, la unidad en el dolor y la unidad en la respuesta, y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad".

De la misma forma, ha elogiado la labor de los servicios sanitarios, de todos los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en "un día de dolor para toda España".

Ante las consecuencias del accidente, ha anunciado que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial a partir de la próxima medianoche, hasta el jueves a la medianoche, por la tragedia ferroviaria de Adamuz, tiempo durante el que la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Sánchez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acceda solo a la información oficial sobre este accidente, la que proporcionen las diversas instituciones y los servicios de emergencia o los medios de comunicación contrastados, para huir de los bulos y la desinformación que ha ocurrido en otras tragedias y que ha dicho que generan mucha incertidumbre y dolor.

Por su parte, el presidente andaluz ha agradecido la ayuda de los vecinos de Adamuz con las víctimas haciendo gala de la solidaridad que ha dicho que define al pueblo de Andalucía, y la tarea de los diversos servicios de emergencia.

Al igual que Sánchez, ha destacado la cooperación y lealtad que está habiendo entre administraciones, y ha citado al ayuntamiento de Adamuz, la Diputación de Córdoba y el Gobierno de Sánchez.

El objetivo ha dicho que es auxiliar a los heridos e identificar a los fallecidos.

"Quedan muchas horas de trabajo (...) Quedan muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y llegamos mucho más rápido", ha añadido antes de reiterar el apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su deseo que nunca más ocurra una tragedia como esta.

El alcalde de Adamuz ha hecho referencia asimismo a la labor de ayuda de la policía local y de protección civil de todas las localidades cercanas al accidente, así como de los vecinos de su municipio al volcarse con los afectados, y ha resaltado, como Sánchez y Moreno, la buena coordinación que ha habido en todo momento