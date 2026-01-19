Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Renfe habilita un teléfono para informar a familiares por el accidente de Córdoba

Efe
19/01/2026 10:18
Descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
 Aspecto que presenta el polideportivo de Adamuz
EFE
Renfe ha habilitado el teléfono 900 101020 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente ocurrido esta tarde en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en el que han muerto al menos 21 personas y decenas se encuentran heridas graves.

Renfe, en un comunicado, ha informado así mismo de que ha activado sus protocolos de seguridad y atención al viajero, y de que ha colaborando con las autoridades, los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Refiere que en las estaciones afectadas "se han ubicado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares".

También se ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), añade Renfe, que agrega que su presidente, Álvaro Fernández Heredia, se ha trasladado a la zona del accidente.

"Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles", concluye la nota.

