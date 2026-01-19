Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz

Efe
19/01/2026 21:47
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

 Renfe no participará en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebrará esta semana como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que hasta el momento hay 39 fallecidos y 152 heridos.

La operadora "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por cerrar su stand en el recinto ferial, ha explicado en una nota remitida este lunes.

Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló e impactó contra un Alvia

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 kilómetros por hora

Más información

Ha anunciado que en el stand proyectará un mensaje de disculpas por su ausencia en Fitur y añade que en estos momentos "la prioridad es atender a los afectados", para lo que han activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares y han habilitado el teléfono de información 900 10 10 20, en el que los familiares podrán obtener "información, atención y asesoramiento sobre distintos trámites, desplazamientos y consultas que necesiten realizar".

Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz

Más información

Renfe también ha querido trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha reiterado su apoyo a los afectados y su agradecimiento a todos los profesionales y servicios "que están trabajando desde el primer momento en la atención de la emergencia".

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

CAMINO_DE_SANTIAGO

La Xunta promocionará su 'Galicia Calidade' en Fitur con el foco en el termalismo, gastronomía y el Camino de Santiago
EP
Eclipse

La Diputación de A Coruña invita a disfrutar del eclipse total de sol "en el fin del mundo"
EP
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

A Coruña muestra su lado más solidario tras la tragedia ferroviaria en Adamuz
Redacción
El piquete en la dársena de autobuses, este lunes

Nuevos trastornos por la octava jornada de la huelga del transporte metropolitano
Redacción