Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz

Renfe no participará en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebrará esta semana como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que hasta el momento hay 39 fallecidos y 152 heridos.

La operadora "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por cerrar su stand en el recinto ferial, ha explicado en una nota remitida este lunes.

Ha anunciado que en el stand proyectará un mensaje de disculpas por su ausencia en Fitur y añade que en estos momentos "la prioridad es atender a los afectados", para lo que han activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares y han habilitado el teléfono de información 900 10 10 20, en el que los familiares podrán obtener "información, atención y asesoramiento sobre distintos trámites, desplazamientos y consultas que necesiten realizar".

Renfe también ha querido trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha reiterado su apoyo a los afectados y su agradecimiento a todos los profesionales y servicios "que están trabajando desde el primer momento en la atención de la emergencia".