El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Puente: "Hay que ver si la rotura de la vía es causa o consecuencia del descarrilamiento"

Agencias
19/01/2026 20:18
El ministro Óscar Puente, con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) y la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero

EFE
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia.

"Determinar en este momento que hay un problema de soldadura es totalmente inviable", ha añadido el ministro de Transportes en una de las al menos cinco entrevistas televisivas en directo que ha agendado para la tarde-noche del lunes para dar explicaciones sobre el accidente que hasta el momento ha provocado la muerte de 40 personas.

En declaraciones al programa 'Malas Lenguas' de La 2, el ministro ha afirmado que el accidente en Adamuz (Córdoba) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".

Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz

Más información

Puente ha hecho estas declaraciones preguntado por informaciones que apuntan a que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de un tramo de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado. La Guardia Civil ha difundido una imagen de ese tramo estudiado por investigadores.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", ha recalcado Puente, que en otra entrevista en La Sexta ha dicho que a lo largo de doscientos o trescientos metros de vía en la zona del accidente hay muchas roturas de la vía.

Al respecto, explica que hay que esa rotura en concreto podría ser la más cercana al punto en el que se produjo el descarrilamiento y lo que se trata de dilucidar es si se produce a consecuencia del accidente o si es lo que precisamente produjo el siniestro, algo que "no es posible saber en este momento" al requerir de pruebas de laboratorio.

El ministro ha explicado que el descarrilamiento se produjo por el octavo vagón del Iryo, y en un tramo recto, y que eso hace que las circunstancias sean "totalmente infrecuentes en la operativa ferroviaria".

Respecto a las especulaciones que apuntan a unas vibraciones previas al momento del descarrilamiento, Puente ha afirmado que tienen constancia de que una pasajera lo ha contado en redes sociales pero que no saben si se han producido en el momento del accidente o fueron anteriores.

Además, ha dicho que generalmente estas vibraciones de las que se suele hablar no tienen nada que ver con lo acontecido este lunes.

