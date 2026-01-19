Juanma Moreno reivindica la seguridad del sistema ferroviario español

Juanma Moreno EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes la seguridad del sistema ferroviario español y ha instado a que no se tenga "miedo al tren", después del accidente de trenes de este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han muerto al menos 39 personas y decenas han resultado heridas.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Moreno ha dicho que "afortunadamente tenemos líneas de ferrocarriles seguras que hay que cuidar, proteger y mantener para tener las máximas garantías posibles", y ha incidido en que la alta velocidad es un medio "muy seguro".

El presidente andaluz se ha felicitado por la "colaboración y coordinación" de las diferentes administraciones tras el accidente y ha relatado que la pasada noche habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y con el rey.

También ha expresado su agradecimiento por la "solidaridad y calidez" que le demostraron los presidentes de comunidades autónomas, que le ofrecieron su colaboración.

En otras declaraciones en la cadena Cope, Moreno ha dicho que, dado que España es un país "muy dado a la confrontación política y a los debates intensos", lo mejor es la "máxima transparencia" para que "todo el mundo sepa la verdad".

En cuanto a las posibles causas del accidente, Moreno ha señalado que el ministro de Fomento le mostró su extrañeza por el hecho de que se produjo en una recta y se ha remitido a la comisión técnica que investigará el siniestro.

Para el presidente de la Junta, lo prioritario ahora es rescatar a las personas que puedan haber quedado atrapadas en los vagones e identificar a los fallecidos.