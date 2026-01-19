Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Illa sigue estable en la UCI, "con ánimo" y pendiente del accidente en Adamuz

Se somete a un TAC y a un cultivo médico para identificar causantes de una posible infección

Efe
19/01/2026 14:48
Salvador Illa
EFE
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se encuentra estable, en proceso de mejora, "con ánimo", y conectado a la actualidad, respondiendo mensajes, y pendiente del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba), durante su ingreso en la UCI en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Según ha podido saber Europa Press este lunes, se ha hecho al presidente una tomografía axial computarizada (TAC), y aunque "todo apunta" a que padecería un problema inflamatorio, se requerirán más pruebas y más tiempo para determinar el origen de la dolencia del presidente.

Más allá del TAC, se ha hecho un cultivo médico al presidente para poder identificar microorganismos causantes de una posible infección bacteriana, y está tomando analgésicos y antibiótico por un pico de fiebre que ha tenido.

El cuadro clínico que presenta Illa, según fuentes médicas conocedoras, es un cuadro "poco común", aunque no es extraño ni refiere a una enfermedad rara, por los datos que conocen hasta el momento, y piden no especular sobre el origen de la misma.

A lo largo de este lunes se conocerán más resultados de las pruebas diagnósticas, y se informará, mediante un comunicado u otra rueda de prensa del equipo médico que le atiende, de su estado de salud.

El presidente acudió a urgencias del centro en ambulancia el sábado por dolor tras perder fuerza en algunos músculos de las piernas, se han descartado causas graves, y permanecerá hospitalizado previsiblemente unas 2 semanas.

