Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

García Ortiz pide la nulidad de su condena

Efe
19/01/2026 14:44
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo
Sergio Pérez (Efe)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por el delito de revelación de secretos, subrayando que defendió la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques".

Así lo hace a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado, que le defendió en el juicio que deparó su condena a dos años de inhabilitación al considerarle el Supremo partícipe de la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz pide que se declare la nulidad de la sentencia alegando vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan "las actuaciones al momento procesal oportuno".

"La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia", defiende.

No bastaba con un desmentido genérico

A su juicio, plantear que "debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica 'a posteriori' sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional".

Y denuncia que se pretenda "un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrantamiento evidente".

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña a Estados Unidos

De A Coruña a Estados Unidos: la Cámara de Comercio lidera una delegación en busca de oportunidades de negocio
Iván Aguiar
El ideal gallego

Illa sigue estable en la UCI, "con ánimo" y pendiente del accidente en Adamuz
EFE
La zona de Sada en la que ocurrieron los hechos

Cae la Banda del Moko de A Coruña tras un operativo "de película" de la Guardia Civil
Guillermo Parga
Foto de familia de finalistas y premiados

Bodega Órdenes, Bar 23 y La Sifonería ganan el Concurso de Tapas Picadillo
Lara Fernández