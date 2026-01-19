Fallecen los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente de tren de Adamuz

Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia EFE

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.

En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo, miembros de la familia Zamorano Álvarez.

Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.

La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza.

Hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por una agente de la Guardia Civil.

Tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

El alcalde se está desplazando a Córdoba para acompañar a la familia.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida y sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento del municipio ha querido acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, y les ha trasladado el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía.

La familia a la que pertenecen los cuatro fallecidos y la menor herida estaba desde ayer pidiendo ayuda a través de las redes sociales en las que difundieron sus fotografías para lograr obtener cualquier información sobre su paradero