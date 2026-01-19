Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Fallecen los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente de tren de Adamuz

Agencias
19/01/2026 19:10
Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia
Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.

En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo, miembros de la familia Zamorano Álvarez.

Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.

La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza.

Hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por una agente de la Guardia Civil.

Tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

El alcalde se está desplazando a Córdoba para acompañar a la familia.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida y sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento del municipio ha querido acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, y les ha trasladado el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía.

La familia a la que pertenecen los cuatro fallecidos y la menor herida estaba desde ayer pidiendo ayuda a través de las redes sociales en las que difundieron sus fotografías para lograr obtener cualquier información sobre su paradero

Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ministro Óscar Puente, con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) y la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero

Puente: "Hay que ver si la rotura de la vía es causa o consecuencia del descarrilamiento"
Agencias
Mari Patiño, de Casa Pita

Cinco cocidos top en el área coruñesa
Noelia Díaz
Un momento de la protesta en O Parrote, este lunes

El sector pesquero de A Coruña desconvoca la huelga tras llegar a un acuerdo con el Gobierno
Lara Fernández
Agentes municipales en Ramón Cabanillas

La Policía Local vigila el atajo prohibido de Ramón Cabanillas
Abel Peña