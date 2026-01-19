Mi cuenta

España

El ministro Puente califica el accidente de tren en Córdoba de "raro y difícil de explicar"

Efe
19/01/2026 01:55
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
EFE
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es «raro y difícil de explicar», porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.

En declaraciones a los medios en la estación de Atocha, el ministro ha dicho que desconoce las causas del descarrilamiento del tren de Iryo que ha impactado contra un Alvia de Renfe y ha provocado la muerte de 21 personas hasta el momento.

Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, según ha informado el ministro de Transportes.

