España

Sánchez asegura que ninguna comunidad dirá 'no' al nuevo modelo de financiación autonómica

Efe
18/01/2026 10:42
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".

"Por fin tenemos una solución" al reparto de recursos entre comunidades, fruto de un "acuerdo extraordinario" entre "fuerzas progresistas", ha afirmado Sánchez en una entrevista con 'La Vanguardia'.

El modelo que presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fortalece los servicios públicos, puesto que "aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para reforzarlos", ha subrayado Sánchez.

La propuesta "plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y 'dumping' fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Vamos a trabajar y sudar la camiseta para que este modelo de financiación autonómica se pueda aprobar este año", ha avanzado el presidente, que ha pedido "responsabilidad a todas las fuerzas políticas".

El nuevo sistema está diseñado para "fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales": "Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos", ha dicho.

Gestión de tributos por parte de las comunidades

El presidente del Gobierno ha recalcado que "los estatutos de nueva generación", como el de Cataluña, "abrieron la puerta a la gestión de tributos por parte de las comunidades autónomas que así lo decidieran".

"Nuestra intención, nuestra voluntad, es caminar en esa dirección", ha sostenido Sánchez, que, cuestionado por el acuerdo de legislatura entre ERC y el PSC en Cataluña sobre un modelo "singular", admite que la propuesta de financiación es "insuficiente".

Su voluntad es "cumplir con los acuerdos, como hemos tratado de hacer siempre", ha señalado.

"Recientemente también hemos llegado a un acuerdo con Euskadi, con el gobierno de coalición del PNV con el PSE, en todo lo que tiene que ver con materias pendientes de cumplimiento del Estatuto de Gernika", ha agregado.

