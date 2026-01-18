Hospitalizado en Barcelona el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras fallarle las piernas

Salvador Illa, en una imagen de archivo

El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores.

El director gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar, la jefa de Neurología, Patricia Pozo, el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, han informado en rueda de prensa de que Illa se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), "estable, animado y con ganas de recuperarse".

Tras las prueba practicadas, el equipo médico ha concluido que Illa no ha sufrido ningún patología grave -ni ictus ni tumor, entre otras dolencias- y se está trabajando para acabar de concretar el diagnóstico, aunque todo apunta que el origen de su afección es inflamatoria.

El president deberá permanecer ingresado durante dos semanas para seguir un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperarse del "déficit motor" que presenta en las piernas.