El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Al menos cinco muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

Agencias
18/01/2026 22:04
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
EFE
Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de España), informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron a EFE fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Los pasajeros han sido evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, los servicios de emergencias fueron movilizados el lugar de la incidencia.

Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía (sur) reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

