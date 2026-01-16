Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Hallan un cadáver flotando en el río Sil a su paso por Ponferrada

Efe
16/01/2026 11:07
Emergencias 112
Emergencias 112
EC
El cadáver de una persona ha aparecido este viernes por la mañana flotando en las aguas del ríos Sil, a su paso por Ponferrada (León), en las inmediaciones del puente de Cubelos junto a la sede de Hacienda, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Una persona que pasaba por el lugar advirtió el suceso y avisó pasadas las 9:30 horas a los servicios emergencia que desplazaron hasta el lugar a dotaciones de Bomberos, Policía Municipal, Policía Nacional y efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl que movilizaron una UVI móvil.

Los bomberos rescataron del cuerpo, mientras que las fuerzas de seguridad asumieron la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y la identificación de la persona.

Por el momento no se han facilitado más detalles oficiales y el suceso se encuentra bajo investigación policial.

