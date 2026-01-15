Feijóo se erige en"altavoz" de las comunidades ante Sánchez en contra del modelo de financiación

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), en los pasillos del Congreso EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa, será "altavoz de lo que es justo" y en contra del nuevo sistema de financiación rechazado de forma unánime por todas las comunidades salvo Cataluña.

Así lo recalca en un mensaje que ha publicado en las redes sociales, en el que defiende que "no se puede seguir adelante" con un modelo de financiación que, en su opinión, "no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo".

Feijóo considera "revelador" el consenso en contra del nuevo sistema de financiación trasladado por todas las comunidades en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y, por ello ha avanzado que el próximo lunes en Moncloa será "el altavoz de lo que es justo".

"(Las comunidades) Han dicho de forma unánime que un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica", ha afirmado Feijóo en referencia sin citarlo al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Para el líder del PP, el destino del dinero de toda España no puede decidirlo "quien quiere salirse de ella".