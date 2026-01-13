Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para hablar sobre defensa y política exterior

Efe
13/01/2026 11:24
Pedro Sánchez y Feijóo se saludan en el Congreso 
 Agencias
 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo lunes para abordar asuntos relacionados con la política exterior y la defensa, como el posible envío de soldados españoles a Ucrania, según han confirmado fuentes de Moncloa y del PP.

Fuentes del Gobierno han afirmado a EFE que Sánchez estará "encantado" de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a las tensiones geopolíticas, algo que, aseguran, el Ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación.

A través de un comunicado, el PP ha informado que los equipos de Sánchez y Feijóo han mantenido un contacto esta mañana para abordar la petición de Moncloa de que se celebrara un encuentro entre ambos para tratar del envío de tropas a Ucrania, a lo que los populares han adelantado que no apoyarán ninguna decisión "de forma aislada" en materia de Defensa y que debe someterse a "votación vinculante" todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior.

Si hay razones "inexplicables" por las que el Ejecutivo no pueda atender esta exigencia, señala el comunicado, el PP "le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura".

Según el partido de Feijóo, el deseo del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, pero el PP ha solicitado que se amplíe el objeto de la misma porque su responsabilidad no es hablar "de lo que Sánchez necesita" sino de "todo lo que preocupa a los españoles".

Feijóo quiere que Sánchez le informe sobre todas las cuestiones que afectan a la seguridad nacional, entre ellos de los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto.

Cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, con qué empresas y desde qué partidas, ya que, han recordado, no hay presupuestos generales del Estado.

Asimismo, el PP ha pedido que también se informe sobre las prioridades estratégicas que el Gobierno está siguiendo sobre política exterior en temas como "los vínculos" con la dictadura de Venezuela o el porqué de "medidas contrarias" a lo acordado con los socios europeos.

"El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco", sentencia el texto.

