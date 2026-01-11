Mi cuenta

Suscribete
España

Feijóo anuncia que el PP rechazará enviar tropas a Ucrania si no hay datos ni explicaciones

Efe
11/01/2026 14:55
Los 'populares' se reúnen en Palexco para diseñar su estrategia de cara al nuevo curso
Feijóo, durante su intervención en la Interparlamentaria
Quintana
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este domingo que su partido rechazará el envío de tropas a Ucrania si el Gobierno no da datos y explicaciones al detalle sobre la operación.

La 28 Interparlamentaria del PP, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, ha sido clausurada por Feijóo.

En su intervención, ha comentado que "ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas" a Ucrania, pero ha avisado de que si cree que va "a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden".

Ha asegurado que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa", pero a la vez ha puntualizado que "no está con un gobierno mentiroso y tramposo", en alusión al de Sánchez, al que ha invitado a demostrar su "mayoría progresista".

Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

"Si la seguridad nacional y europea requieren del Partido Popular, que lo expliquen, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto", ha añadido.

Feijóo ha defendido que hay que aclarar cuánto será el gasto en defensa, durante cuánto tiempo, de dónde saldrán los fondos en los presupuestos y con qué empresas se trabajará.

"La seguridad nacional es para proteger el país, no es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada después de más de siete años de artimañas. A España ya no se la van a colar y, por tanto, al partido mayoritario de España tampoco", ha concluido.

