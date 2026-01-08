Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

Sánchez y Junqueras alcanzan un acuerdo de financiación para Cataluña: 4.700 millones más

Efe
08/01/2026 13:43
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
Sánchez y Junqueras antes de su reunión en Moncloa
EFE
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Así lo ha anunciado Junqueras en declaraciones a los medios tras la entrevista que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.

