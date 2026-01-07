Fijan el 10 de febrero para el desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado

Monasterio de Belorado EFE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha fijado para el 10 de febrero la fecha del desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado, tras dos resoluciones judiciales que ordenan que lo desalojen de forma voluntaria en el plazo de un mes o de lo contrario se procederá a su salida forzosa en febrero, ha informado este miércoles el Arzobispado de Burgos.

El pasado 30 de diciembre el juzgado de Briviesca emitió un auto de ejecución provisional, que ha sido comunicado este miércoles, por el que se ordena que las exmonjas dejen "libre y expedito" el monasterio, y lo desalojen en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente.

El Arzobispado de Burgos ha explicado, en un comunicado, que contra este auto no cabe recurso y que existe además un decreto, del 5 de enero, por el que se ordena que "en el caso en que no se proceda a la entrega y desalojo" del monasterio, se señala como fecha de lanzamiento 10 de febrero a las 9:30 horas.

Aunque este decreto sea recurrible en revisión, «la presentación del recurso no suspenderá los efectos de este Decreto, por tanto, todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto», recoge el documento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca emitió, el 31 de julio de 2025, sentencia por la que daba la razón a la Iglesia católica en cuanto a la propiedad sobre el monasterio de Belorado y ordenaba a las ocho exmonjas -que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma- que residen en él a desalojarlo.

Inicialmente fijó el 12 de septiembre como fecha del desahucio si no procedían a abandonar el cenobio voluntariamente; la jueza lo retrasó hasta el 3 de octubre para cumplir con el plazo de recurso de la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos, y finalmente lo suspendió a la espera de la resolución de los dos recursos que presentaron las exmonjas.

Fuentes del Arzobispado han explicado a EFE que la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto dichos recursos y que el auto del pasado 30 de diciembre, así como el decreto del 5 de enero, son la respuesta a la demanda que ellos presentaron para exigir la ejecución provisional de la sentencia de desahucio.

También han precisado que el mes del que disponen las exmonjas para desalojar monasterio, propiedad de la comunidad religiosa de Santa Clara de Belorado representada por el Arzobispado, empieza a contar un día después de que se haya notificado ambos autos a la partes.