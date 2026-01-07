El Supremo rechaza que Ábalos asista este jueves a la comisión Koldo del Senado

José Luis Ábalos EFE

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva, asista mañana, jueves, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo.

El magistrado ha dictado un auto este miércoles en el que considera que, ante la singular premura de la solicitud, no es posible otorgar dicha autorización, sin perjuicio de que el Senado vuelva a solicitarlo con tiempo suficiente "para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La comisión de investigación abierta en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, acordó citar a Ábalos el jueves en la que hubiese sido la comparecencia número 99 de la comisión y la segunda del también exsecretario de Organización socialista, que contestó a las preguntas de los senadores el 6 de mayo de 2024.

José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista, Víctor de Aldama.