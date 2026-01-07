Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Supremo rechaza que Ábalos asista este jueves a la comisión Koldo del Senado

Efe
07/01/2026 11:26
José Luis Ábalos
José Luis Ábalos
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva, asista mañana, jueves, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo.

El magistrado ha dictado un auto este miércoles en el que considera que, ante la singular premura de la solicitud, no es posible otorgar dicha autorización, sin perjuicio de que el Senado vuelva a solicitarlo con tiempo suficiente "para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La comisión de investigación abierta en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, acordó citar a Ábalos el jueves en la que hubiese sido la comparecencia número 99 de la comisión y la segunda del también exsecretario de Organización socialista, que contestó a las preguntas de los senadores el 6 de mayo de 2024.

José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista, Víctor de Aldama.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Coche de la Guardia Civil

Investigado un octogenario por disparar a una vaca que pastaba al lado de su casa en Baiona
EP
El ideal gallego

A Coruña superó en 2025 la recomendación de polución de la Unión Europea
EFE
El ideal gallego

Galicia publica la ley pionera que prohíbe vapeadores y bebidas energéticas a los menores
EFE
El ideal gallego

Denuncian una plaga creciente de procesionaria en Santa Margarita
Redacción