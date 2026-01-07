Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá

Efe
07/01/2026 11:56
Íñigo Errejón 
EFE
El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y lo ha citado el día 15 de enero para notificarle esa decisión.

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, envía a juicio a Errejón en contra del criterio del fiscal, que considera que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

Elisa Mouliaá, por su parte, pide que sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.

