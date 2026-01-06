Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela

Efe
06/01/2026 14:38
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según ha adelantado el diario 'El Español' y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La gestión se ha realizado tras la asunción del poder en Venezuela de la hasta ahora vicepresidenta, que juró ayer su cargo ante la Asamblea Nacional después de que su antecesor Nicolás Maduro fuera apresado el sábado por fuerzas norteamericanas y conducido a los Estados Unidos.

Las mismas fuentes han indicado que la petición se ha hecho a través de una "nota verbal" enviada al Gobierno venezolano como modo a insistir, en esta nueva circunstancia, en que España "no va a cejar" en sus esfuerzos para lograr la liberación de los presos.

El Gobierno español, muy crítico con el ataque estadounidense, ya había anunciado este lunes a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.

Albares explicó que España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unos 200.000 españoles, y que también busca la liberación de todos los presos políticos españoles.

Asimismo anunció que seguirán manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.

Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

El Gobierno de España confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

Además, la ONG Foro Penal y otras organizaciones venezolanas han señalado que entre los presos políticos en Venezuela hay ciudadanos extranjeros, incluidos españoles.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es el de detención en Venezuela de dos ciudadanos vascos (José María Basoa y Andrés Martínez Adasme) en septiembre de 2024, acusados de pertenecer al CNI y planear un atentado contra Maduro. Desde algunos sectores se interpretó como una represalia del chavismo al acogimiento por España de Edmundo González Urrutia.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Bomberos recorriendo la avenida de Buenos Aires

Los bomberos recorren la ciudad ante varias alarmas por olor a gas
Abel Peña
Un bañista desafío el frío en Riazor

Los coruñeses se regalan un chapuzón el Día de Reyes
Abel Peña
Pascua Militar en A Coruña

Alfonso Rueda celebra la Pascua Militar en A Coruña
Redacción
Sara Carbonero durante sus vacaciones

Sara Carbonero se recupera "favorablemente" en la UCI tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote
Redacción