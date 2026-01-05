Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El PP insiste en que Edmundo González debe ser quien lidere la transición en Venezuela

Efe
05/01/2026 11:27
Edmundo González
EFE
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.

En declaraciones a la cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y sobre la presidencia interina de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, la detención de Maduro representa un "hecho histórico" pues supone derrotar "el mal".

La captura de Maduro es "una buena noticia sin ambages" porque supone "la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", ha dejado claro la responsable de Regeneración Institucional del PP.

Ahora bien, en opinión del partido, el camino para que Venezuela avance hacia la democracia no puede pasar por Delcy Rodríguez, pues ella, ha dicho Gamarra, representa junto con Maduro la falta de legitimidad democrática.

"No podemos olvidar que no solo ha sido su mano derecha, sino también cómplice y protagonista de una dictadura de corrupción y represión", ha añadido antes de defender que quienes tienen la legitimidad para protagonizar el camino de la transición democrática son González y Machado, pues son ellos quienes ganaron en las urnas venezolanas en julio de 2024.

Preguntada por si cree que la operación de EE. UU. socava el principio de soberanía de los venezolanos, Gamarra ha reconocido que "hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional".

En otra entrevista en RTVE, la ex secretaria general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que dentro de los valores democráticos que defiende el PP está el Estado de derecho, en el que está presente el derecho internacional.

Este, ha añadido, "debe de ser respetado" y "las dudas que haya" en relación a ello "deben de ser despejadas".

