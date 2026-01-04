Medio centenar de proyectos de ley esperan los apoyos para su trámite

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín (Ep)

El Gobierno afronta el inicio de año con serias dificultades para aprobar nuevas leyes tras la ruptura con Junts y el distanciamiento de Podemos con la coalición del PSOE y Sumar, un bloqueo parlamentario por el que se acumulan en el Congreso medio centenar de proyectos de ley a la espera de tramitación.

En el congelador hay proyectos desde hace dos años, como la ley de familias o la de universalidad del Sistema Nacional de Salud, cuyos plazos de presentación de enmiendas se han ampliado semana a semana desde que fueron enviados al Congreso en el primer semestre de 2024; y también una veintena de proyectos derivados de decretos ley, que fueron convalidados y entraron en vigor pero que el Gobierno aceptó tramitar como proyectos de ley a instancias de sus aliados.

A ellos se suman proposiciones de ley que el PSOE ha firmado solo o con sus socios, pero que también han quedado aparcadas ante la falta de votos, como la anunciada reforma de la ley mordaza o la dirigida a rebajar la tasa de alcohol al volante.

A la espera del prometido proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el cajón de los proyectos aparcados hay iniciativas que los ministros presentaron en su día como claves y que muestran la dificultad de gobernar y legislar sin mayoría parlamentaria.

Está pendiente, por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil para regular cómo determinar la edad de los migrantes; el proyecto de ley de industria; la norma que dificultará el acceso de los menores al alcohol o la reforma del sistema de atención a la dependencia.

Sí podría avanzar en los primeros meses de 2026 la proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, largamente demandada por Junts e incluida en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

También podrían salvarse del bloqueo de la formación de Carles Puigdemont el proyecto de la ley de cine o el de impulso a la economía social, iniciativas ya negociadas con la formación catalana.

Frente a las dificultades parlamentarias, el Gobierno hace gala de su capacidad de diálogo y de las 27 leyes aprobadas y 25 decretos ley convalidados en los dos años de legislatura. “52 nuevas leyes en el BOE.

Más que cualquier parlamento autonómico (algunos con mayoría absoluta), a excepción de la Comunidad Valenciana por la dana”, resaltaba esta semana el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.