Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Medio centenar de proyectos de ley esperan los apoyos para su trámite

Hay aparcadas iniciativas clave debido a la dificultad que supone gobernar y legislar sin mayoría absoluta

Efe
04/01/2026 21:39
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso
Jesús Hellín (Ep)
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Gobierno afronta el inicio de año con serias dificultades para aprobar nuevas leyes tras la ruptura con Junts y el distanciamiento de Podemos con la coalición del PSOE y Sumar, un bloqueo parlamentario por el que se acumulan en el Congreso medio centenar de proyectos de ley a la espera de tramitación.

 En el congelador hay proyectos desde hace dos años, como la ley de familias o la de universalidad del Sistema Nacional de Salud, cuyos plazos de presentación de enmiendas se han ampliado semana a semana desde que fueron enviados al Congreso en el primer semestre de 2024; y también una veintena de proyectos derivados de decretos ley, que fueron convalidados y entraron en vigor pero que el Gobierno aceptó tramitar como proyectos de ley a instancias de sus aliados.

 A ellos se suman proposiciones de ley que el PSOE ha firmado solo o con sus socios, pero que también han quedado aparcadas ante la falta de votos, como la anunciada reforma de la ley mordaza o la dirigida a rebajar la tasa de alcohol al volante.

 A la espera del prometido proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el cajón de los proyectos aparcados hay iniciativas que los ministros presentaron en su día como claves y que muestran la dificultad de gobernar y legislar sin mayoría parlamentaria.

 Está pendiente, por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil para regular cómo determinar la edad de los migrantes; el proyecto de ley de industria; la norma que dificultará el acceso de los menores al alcohol o la reforma del sistema de atención a la dependencia.

 Sí podría avanzar en los primeros meses de 2026 la proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, largamente demandada por Junts e incluida en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

 También podrían salvarse del bloqueo de la formación de Carles Puigdemont el proyecto de la ley de cine o el de impulso a la economía social, iniciativas ya negociadas con la formación catalana.

 Frente a las dificultades parlamentarias, el Gobierno hace gala de su capacidad de diálogo y de las 27 leyes aprobadas y 25 decretos ley convalidados en los dos años de legislatura. “52 nuevas leyes en el BOE.

 Más que cualquier parlamento autonómico (algunos con mayoría absoluta), a excepción de la Comunidad Valenciana por la dana”, resaltaba esta semana el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. 

Sánchez pide “cabeza alta” a los militantes e insiste en resistir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió por carta aeste domingo a los militantes socialistas con motivo del nuevo año para reiterar su deseo de agotar la legislatura y pedirles “cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando”.

 Sánchez reconoce las “dificultades” del momento y señala que “algunos progresistas” se han entregado “a la nostalgia y la derrota”. “Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla”, señala.

 Sin embargo, Sánchez dice que respeta esos argumentos pero no los comparte y los rechaza “plenamente” porque está convencido de que “el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un home merca marisco nun mercado de abastos galego

O plan ‘Outono Gastronómico’ inxecta máis de 700.000 euros ao sector turístico en Galicia
EFE
El ministro Puente en una sesión de control al Gobierno en el Congreso

El Gobierno abona 735 millones a comunidades y entidades locales para transporte público
EP
Una de las carrozas en la cabalgata de Paderne

Los Reyes se adelantan en Paderne
Redacción
Cartel de Gatocan

Coirós busca a la perrita Nebi
Redacción