Medio centenar de proyectos de ley esperan los apoyos para su trámite
Hay aparcadas iniciativas clave debido a la dificultad que supone gobernar y legislar sin mayoría absoluta
El Gobierno afronta el inicio de año con serias dificultades para aprobar nuevas leyes tras la ruptura con Junts y el distanciamiento de Podemos con la coalición del PSOE y Sumar, un bloqueo parlamentario por el que se acumulan en el Congreso medio centenar de proyectos de ley a la espera de tramitación.
En el congelador hay proyectos desde hace dos años, como la ley de familias o la de universalidad del Sistema Nacional de Salud, cuyos plazos de presentación de enmiendas se han ampliado semana a semana desde que fueron enviados al Congreso en el primer semestre de 2024; y también una veintena de proyectos derivados de decretos ley, que fueron convalidados y entraron en vigor pero que el Gobierno aceptó tramitar como proyectos de ley a instancias de sus aliados.
A ellos se suman proposiciones de ley que el PSOE ha firmado solo o con sus socios, pero que también han quedado aparcadas ante la falta de votos, como la anunciada reforma de la ley mordaza o la dirigida a rebajar la tasa de alcohol al volante.
A la espera del prometido proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el cajón de los proyectos aparcados hay iniciativas que los ministros presentaron en su día como claves y que muestran la dificultad de gobernar y legislar sin mayoría parlamentaria.
Está pendiente, por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil para regular cómo determinar la edad de los migrantes; el proyecto de ley de industria; la norma que dificultará el acceso de los menores al alcohol o la reforma del sistema de atención a la dependencia.
Sí podría avanzar en los primeros meses de 2026 la proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, largamente demandada por Junts e incluida en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
También podrían salvarse del bloqueo de la formación de Carles Puigdemont el proyecto de la ley de cine o el de impulso a la economía social, iniciativas ya negociadas con la formación catalana.
Frente a las dificultades parlamentarias, el Gobierno hace gala de su capacidad de diálogo y de las 27 leyes aprobadas y 25 decretos ley convalidados en los dos años de legislatura. “52 nuevas leyes en el BOE.
Más que cualquier parlamento autonómico (algunos con mayoría absoluta), a excepción de la Comunidad Valenciana por la dana”, resaltaba esta semana el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Sánchez pide “cabeza alta” a los militantes e insiste en resistir
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió por carta aeste domingo a los militantes socialistas con motivo del nuevo año para reiterar su deseo de agotar la legislatura y pedirles “cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando”.
Sánchez reconoce las “dificultades” del momento y señala que “algunos progresistas” se han entregado “a la nostalgia y la derrota”. “Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla”, señala.
Sin embargo, Sánchez dice que respeta esos argumentos pero no los comparte y los rechaza “plenamente” porque está convencido de que “el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando”.