El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El PSOE dice que "ha llegado el momento" de que el PP "eche" a Feijóo por "mentir" sobre la dana para proteger a Mazón

Agencias
02/01/2026 17:28
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López
EFE
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha recordado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, emplazó a su partido a "echarle" sí mentía y ha proclamado que "ha llegado el momento" de que los 'populares' le tomen la palabra y le echen por haber estado "más de un año mintiendo sobre la dana" para "salvar" al ya expresidente valenciano Carlos Mazón.

En unas declaraciones difundidas por el PSOE, López ha subrayado que fue el propio Feijóo quien, cuando accedió a la Presidencia del PP, aseguró "solemnemente" que no había llegado ahí para "mentir" y dijo aquello de "si miento, echadme del partido".

Según López, ya es hora de que los 'populares' le hagan caso porque Feijóo se ha pasado "más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Mazón y ocultar su irresponsabilidad". "Su última mentira ha sido la más dolorosa", ha sentenciado el dirigente socialista.

Tras acusarle de "añadir más dolor a las víctimas" de la riada del 29 de octubre de 2024, le ha emplazado a enviar ya a la jueza de la dana todos los mensajes que él envió a Mazón el día de la tragedia para aclarar "cual fue su participación".

"Por todo eso debiera de irse o debieran de echarle como él mismo pidió, pero no lo harán", se ha lamentado López, para quien el PP permanece "sumiso ante Vox" y "no sirve para nada ni para nadie" porque no plantea ninguna alternativa propia.

Y en el otro extremo ha situado al Gobierno de coalición y al PSOE y ha remarcado que el Grupo Socialista buscará los apoyos necesarios en el Congreso para poder convalidar la ampliación del llamado 'escudo social' aprobado mediante un decreto ley en el último Consejo de Ministros de 2025.

