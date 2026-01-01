Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa

Fotografía de un rescta en Panticosa EFE

La Guardia Civil ha rescatado el cadáver del montañero sepultado la tarde de este miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca, un hombre de 54 años vecino de Zaragoza.

La Guardia Civil ha informado de que a las 19.40 horas del miércoles el 112 avisó a la Central Operativa de la Guardia Civil de Huesca de que una persona había llamado solicitando auxilio después de que un alud les sorprendiera a él y a otro montañero mientras hacían una ruta con raquetas de nieve en la ladera noreste de la Punta del Caue, en el término municipal de Bielsa, a unos 2.500 metros.

Uno de los dos montañeros quedó atrapado por el alud y su compañero, que resultó ileso, pudo descender hasta el Refugio de Urdiceto para dar aviso al 112.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de búsqueda en el que han participado cuatro efectivos del GREIM de Boltaña y un guía canino y su perro del GREIM de Jaca.

Los agentes se trasladaron a la zona para emprender la búsqueda en condiciones de climatología adversa, debido al frío y al riesgo de que se produjeran más aludes, con placas de hielo que podrían desprenderse.

Hacia las 02:00 horas de este viernes han localizado ya sin vida al montañero, enterrado en la nieve a un metro y medio aproximadamente, y lo han trasladado al Refugio de Urdiceto.

Esta mañana, la Unidad Aérea de Huesca ha evacuado y trasladado al fallecido desde este lugar a la helisuperficie de Boltaña, donde ha sido transferido a los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

La persona fallecida y la que ha resultado ilesa son varones, de 54 y 46 años, y son vecinos de Zaragoza y Madrid, respectivamente.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha aconsejado a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense que revisen la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para la gestión del riego cuando se acude a la montaña nevada.