Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa

Efe
01/01/2026 14:38
Rescate montañero
Fotografía de un rescta en Panticosa
EFE
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Guardia Civil ha rescatado el cadáver del montañero sepultado la tarde de este miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca, un hombre de 54 años vecino de Zaragoza.

La Guardia Civil ha informado de que a las 19.40 horas del miércoles el 112 avisó a la Central Operativa de la Guardia Civil de Huesca de que una persona había llamado solicitando auxilio después de que un alud les sorprendiera a él y a otro montañero mientras hacían una ruta con raquetas de nieve en la ladera noreste de la Punta del Caue, en el término municipal de Bielsa, a unos 2.500 metros.

Uno de los dos montañeros quedó atrapado por el alud y su compañero, que resultó ileso, pudo descender hasta el Refugio de Urdiceto para dar aviso al 112.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de búsqueda en el que han participado cuatro efectivos del GREIM de Boltaña y un guía canino y su perro del GREIM de Jaca.

Los agentes se trasladaron a la zona para emprender la búsqueda en condiciones de climatología adversa, debido al frío y al riesgo de que se produjeran más aludes, con placas de hielo que podrían desprenderse.

Hacia las 02:00 horas de este viernes han localizado ya sin vida al montañero, enterrado en la nieve a un metro y medio aproximadamente, y lo han trasladado al Refugio de Urdiceto.

Esta mañana, la Unidad Aérea de Huesca ha evacuado y trasladado al fallecido desde este lugar a la helisuperficie de Boltaña, donde ha sido transferido a los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

La persona fallecida y la que ha resultado ilesa son varones, de 54 y 46 años, y son vecinos de Zaragoza y Madrid, respectivamente.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha aconsejado a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense que revisen la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para la gestión del riego cuando se acude a la montaña nevada.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

IMG_9449

Más de 2.500 personas disfrutan de la Wake Up de Pelícano de Año Nuevo
Jorge Riveiro
El ideal gallego

La Xunta recibe tres ofertas para el proyecto de vivienda pública en Vilarrodís
Redacción
La directiva de Sementeira, el pasado noviembre

Cambre paga ‘sobre la bocina’ las ayudas a Sementeira, club ciclista y ampas: “La alcaldesa ha cumplido”
Noelia Díaz
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

La primera semana de enero llega a A Coruña con lluvias y ambiente invernal
Belen Cebey