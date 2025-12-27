Las elecciones de Aragón evidencian la ruptura a la izquierda del PSOE

Pilar Alegría intercambia un libro en la plaza del Pilar EFE

La presentación de coaliciones para las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero ha evidenciado la ruptura a la izquierda del PSOE, al haber finalmente tres candidaturas distintas debido a las diferencias entre Podemos y Sumar, lo que convierte la ansiada y pregonada unidad en una quimera.

El plazo para registrar coaliciones finalizó anoche sin un acuerdo global, y finalmente habrá tres candidaturas a la izquierda del PSOE en Aragón: IU y Sumar por un lado, Podemos y Alianza Verde por otro, y la Chunta Aragonesista en solitario.

Todas estas opciones fragmentarán más el voto del electorado, lo que puede complicar la obtención de escaños a la izquierda en Aragón, teniendo en cuenta cómo funciona la ley electoral en España.

La candidata del PSOE y exministra Pilar Alegría ha lamentado este sábado en un acto en Sabiñánigo (Huesca) esta división, porque, según ha dicho, "el adversario para la izquierda y para los progresistas en esta comunidad está en el Partido Popular y en Vox".

"Y por eso me parecía importante que el resto de la izquierda hubiera podido llegar a esa candidatura única, pero, evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo", ha declarado.

También ha lamentado este escenario la coordinadora general e IU Aragón y cabeza de lista de la candidatura con Sumar, Marta Abengochea, que en una rueda de prensa celebrada este sábado en Zaragoza ha asegurado que su partido ha trabajado "intensamente" en las últimas semanas para lograr "los máximos acuerdos posibles".

En las recientes elecciones autonómicas de Extremadura sí hubo una candidatura unitaria bajo el nombre de Unidas por Extremadura, encabezada por Irene de Miguel y que logró mejorar sus resultados frente a los anteriores comicios, al pasar de 4 a 7 escaños.

Pero este caso fue muy particular y va camino de ser excepcional, al tratarse de una candidatura integrada por Podemos e IU y de la que no formó parte Sumar, que no tiene implantación territorial en Extremadura y decidió limitarse a apoyar una marca ya consolidada.

En el caso de Aragón no ha habido una negociación multilateral entre IU, Sumar, Podemos y la Chunta, aunque sí ha habido conversaciones bilaterales entre la mayoría de estas formaciones, salvo entre Sumar y Podemos.

Y esta ausencia de negociaciones y conversaciones globales ha sido lo que llevó a la Chunta a desmarcarse con una coalición en solitario, a pesar de que la formación comparte grupo parlamentario en el Congreso con Sumar e IU.

Por su parte, Podemos quería replicar una coalición con IU y sin Sumar, al igual que en Extremadura, y fuentes de los morados reprochan a IU que haya priorizado seguir de la mano de la formación de Yolanda Díaz. A la espera de saber qué ocurrirá en las urnas, por ahora lo único claro es que el registro de coaliciones electorales en Aragón ha evidenciado la ruptura existente a la izquierda del PSOE, debido a las diferencias irreconciliables de Podemos con Sumar en el tablero nacional. Unas diferencias que acabaron en ruptura tras las elecciones generales de 2023, cuando los diputados de Podemos decidieron abandonar la coalición parlamentaria liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Desde entonces, Podemos ha abogado por construir coaliciones electorales lo más amplias posibles con los partidos de la "izquierda transformadora", excluyendo de esta ecuación a Sumar, formación a la que ve muy próxima a los socialistas, con quienes gobierna en coalición.

Tras las elecciones de Aragón, este año hay previstas autonómicas en Castilla y León y en Andalucía, y en 2027 como tarde llegarán las generales, todo ello dentro de un nuevo ciclo electoral en el que previsiblemente la ruptura entre Podemos y Sumar impedirá repetir coaliciones de unidad a la izquierda del PSOE.