IU reconoce sus diferencias con Yolanda Díaz por su gestión de la coalición Sumar

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha reconocido sus diferencias con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por su gestión de la coalición Sumar, y ha señalado que los partidos de este espacio llevan tiempo trabajando en una nueva propuesta "desde el aprendizaje de errores pasados".

"Yo tengo diferencias sobre cómo ha estado construyendo el proceso de alianzas políticas, pero Yolanda Díaz es una magnífica ministra de Trabajo, eso no se lo niega a nadie", ha dicho Maíllo este viernes en una entrevista en Telecinco.

Al respecto, ha incidido en que discrepa con Díaz en la gestión de la coalición electoral Sumar que se presentó a las elecciones generales de 2023, que integran formaciones como Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, y que abandonó Podemos poco después de los comicios.

Y ha añadido que los partidos de este grupo parlamentario llevan tiempo trabajando "para construir desde el aprendizaje de errores pasados una propuesta que sirva de esperanza y acicate la izquierda alternativa", una propuesta en la que Maíllo no excluye a ninguna formación que quiera integrar este "espacio unitario".

Fuentes de IU explican a EFE que no hay por el momento novedades ni plazos concretos sobre la construcción de una coalición de izquierdas para las elecciones generales, previstas en 2027, y subrayan que ahora los partidos del espacio están centrados en la situación del Gobierno de coalición con el PSOE y en los próximos comicios autonómicos de Aragón, Castilla y León y Andalucía.