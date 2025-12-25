Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Junqueras, sobre Felipe VI: "Hizo apología de la violencia y animó a apalizar a demócratas"

Efe
25/12/2025 10:11
Discurso de Navidad de Felipe VI
Discurso de Navidad de Felipe VI
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido este jueves valorar el discurso de ayer de Felipe VI, pero ha señalado, en alusión a las votaciones sobre la independencia del 1 de octubre de 2017, que el rey hizo "apología de la violencia" y animó a "apalizar a los demócratas".

Tras la tradicional ofrenda a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, fallecido el día de Navidad de 1933, Junqueras ha valorado así al monarca: "Es uno de los pocos jefes de Estado europeos que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar".

Discurso de Navidad de Felipe VI

El rey insta a la concordia y avisa a los políticos del "hastío" de los ciudadanos

Más información

Además, ha dicho que ERC seguirá trabajando y luchando para ofrecer "esperanza al país" y que Cataluña cuente con "más fuerza, recursos y competencias".

A Junqueras lo han acompañado, entre otros dirigentes republicanos, la eurodiputada Diana Riba y el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Juli Fernàndez. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Anillo en una mano

El regalo de Navidad inesperado de los Bomberos de A Coruña: un anillo atascado
Noela Rey Méndez
Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería

Una tubería revienta e inunda el parking del Alcampo de A Coruña
Noela Rey Méndez
Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886

La Cocina Económica de A Coruña reparte 1.500 menús diarios en Navidad
Redacción
Feijóo se hace una foto con un grupo de jóvenes a la puerta de O Cabo, en A Coruña

La tardebuena de Feijóo en A Coruña: con "la mejor tortilla" y entre gritos de "presidente"
Noela Rey Méndez