Junqueras, sobre Felipe VI: "Hizo apología de la violencia y animó a apalizar a demócratas"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido este jueves valorar el discurso de ayer de Felipe VI, pero ha señalado, en alusión a las votaciones sobre la independencia del 1 de octubre de 2017, que el rey hizo "apología de la violencia" y animó a "apalizar a los demócratas".

Tras la tradicional ofrenda a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, fallecido el día de Navidad de 1933, Junqueras ha valorado así al monarca: "Es uno de los pocos jefes de Estado europeos que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar".

Además, ha dicho que ERC seguirá trabajando y luchando para ofrecer "esperanza al país" y que Cataluña cuente con "más fuerza, recursos y competencias".

A Junqueras lo han acompañado, entre otros dirigentes republicanos, la eurodiputada Diana Riba y el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Juli Fernàndez.