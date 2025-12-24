Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

Ábalos niega desde prisión que haya financiación ilegal en el PSOE

Efe
24/12/2025 14:55
José Luis Ábalos
José Luis Ábalos
EFE
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado que hubiese financiación ilegal en el PSOE cuando él fue secretario de Organización o que tenga pruebas de "hechos delictivos y actividades ilícitas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de Organización", ha señalado Ábalos en uno de los mensajes que ha cruzado desde prisión con el programa 'Mañaneros 360', de Televisión Española.

A punto de cumplir el próximo 27 de diciembre un mes en prisión preventiva, el exministro ha manifestado que se encuentra "más fuerte que nunca" y que mantiene una "buena" relación con su exasesor Koldo García, con quien comparte celda y ha tenido que aprender a convivir en un espacio tan reducido.

José Luis Ábalos

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

Más información

Ha rechazado que plantee fugarse, algo que considera "completamente absurdo", porque tiene "todos los arraigos posibles" en España, y ha vuelto a recordar que no hay precedentes de un diputado en prisión.

Ábalos, que fue suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios al entrar en prisión, vincula su entrada en la cárcel con la intención de "eliminar a un hombre y un político" y niega reconocerse en los audios que grabó durante cuatro años (2019-2023) su mano derecha y que acabaron en la imputación de su sucesor en el partido, Santos Cerdán, por el presunto amaño de obras públicas.

El exministro ha cargado contra una investigación "viciada y contaminada desde el principio" y ha negado algunas de las últimas conclusiones de la Guardia Civil en otra causa, el caso hidrocarburos, donde apuntó a que la trama destinó un millón de euros a comprar su "voluntad" con presuntas comisiones que también alcanzaban a su asesor y al presunto comisionista Víctor de Aldama.

A lo largo de sus mensajes, ha considerado que no solo será recordado él cuando acaben las investigaciones en su contra, una de ellas ya pendiente de fecha de juicio por favorecer presuntamente junto a Koldo García a una empresa captada por Aldama en la venta de material sanitario en pandemia a cambio de comisiones.

Su vida en la cárcel la ha resumido en caminar y leer "muchísimo" y en su lista de lectura ha mencionado 'Fouché: retrato de un hombre político', de Stefan Zweig; 'El hombre en busca de sentido', de Viktor E. Frankl; 'Una salida honrosa', de Éric Vuillard; o 'El cuarto Reich', de Bruno Cardeñosa, además de Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós.

