El PP ve la victoria en Extremadura como el inicio de la ola que arrasará con Sánchez

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante el seguimiento de la noche electoral en la sede autonómica del PP Europa Press

Pese a que la presidenta extremeña, María Guardiola, solo ha logrado un escaño más que el que tenía y ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta, el PP de Alberto Núñez Feijóo ve su victoria como el inicio de una ola que, aseguran, arrasará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han afirmado este domingo distintas figuras del partido, entre ellas Feijóo. En un mensaje en X, Feijóo ha dicho que Extremadura ha hablado para decir que "no quiere más sanchismo" y ha asegurado que el cambio en España está "más cerca".

El PP ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

La histórica derrota del PSOE ha centrado el discurso de la mayoría de los dirigentes populares y también de la figura elegida por Génova para hacer un balance del resultado, el secretario general, Miguel Tellado.

En una comparecencia sin preguntas, en la que no se ha referido a Vox (que ha logrado crecer seis escaños, hasta los 11), pese a que podría complicar la investidura de Guardiola, Tellado ha dicho que la victoria es "el principio del fin" de la presidencia de Sánchez.

En su opinión, hoy comienza "un nuevo ciclo político en España" y durante los próximos meses millones de españoles van a hablar en las urnas, lo que supondrá para Sánchez "una agonía electoral".

La siguiente cita con las urnas será en Aragón, el próximo 8 de febrero, y es por ello que su presidente y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha tenido cierto protagonismo esta noche.

Varios dirigentes del PP han seguido el recuento de los votos en Génova, acompañando a Feijóo, entre ellos el propio Azcón.

Ambos han felicitado a Guardiola a través de una videollamada, según las imágenes distribuidas por Génova, una muestra más de que Extremadura era mucho más que Extremadura.

Así lo han dejado claro fuentes del partido: tras ganar hoy al PSOE, el partido ya está trabajando en ganarles de nuevo el 8 de febrero.

En 49 días, han recordado estas fuentes, unas elecciones autonómicas lograrán lo que de momento no pueden hacer unas generales.

Antes del escrutinio, fuentes de Génova señalaban a los medios que eran cuatro los objetivos de esta noche: superar el umbral del 40 % de los votos; sobrepasar los 30 escaños (de los 65 que tiene la Cámara); agrandar la distancia con el PSOE y reducir la dependencia de Vox para que Guardiola pueda ser investida con la abstención de los de Santiago Abascal, si fuera necesario.

Con un 43 % de los votos, han logrado el primer objetivo, aunque no el segundo porque el PP se ha quedado con 29 escaños de los 65 que tiene la Cámara, una cifra que ha quedado lejos de la mayoría absoluta.

Sí han logrado agrandar la distancia con el PSOE, pues mientras que en las elecciones de 2023 ambos partidos quedaron empatados a 28 escaños, hoy los populares sobrepasan a los socialistas por once escaños.

Vox se ha quedado con 11, tras haber ganado seis escaños, por lo que no está claro si tras estos resultados el PP ha logrado reducir la dependencia del partido de Abascal.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reivindicado en la noche electoral de este domingo a su partido como "el ganador real" de los comicios autonómicos de este 21D, al tiempo que ha asegurado que defenderá "cada voto" con "uñas y dientes".

Lo ha hecho entre los vítores de una militancia reunida en el Parador de Mérida que clamaba frases como "Óscar, Óscar" o "viva España", y rodeado de otros miembros de su formación a nivel regional, como el cabeza de lista por la provincia de Badajoz, Ángel Pelayo Gordillo, y nacional, como el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

"Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox, mucho más Vox, el doble de Vox y más del doble de Vox", ha considerado ante las cámaras el candidato de esa formación tras haber obtenido, con el 99,98 por ciento de los votos escrutados, un 16,9 por ciento de los sufragios.

En concreto, Vox ha conseguido en la Asamblea de Extremadura un total de 11 diputados, de los 65 que conforman la sede del Legislativo autonómico. De este modo, los de Abascal crecen en seis escaños respecto a los cinco que obtuvieron en los comicios del año 2023.

Convencido de que este 21D su partido "ha ganado al bipartidismo", Fernández Calle se ha dirigido a los alrededor de 89.360 electores que han confiado en Vox para darles las gracias y garantizarles que "nunca" los va a "defraudar".

Pese a que Fernández Calle ha evitado pronunciarse sobre la ronda de contactos con las fuerzas políticas que, según ha anunciado la candidata del 'PP' a la reelección, María Guardiola, dará comienzo este lunes, sí que lo ha hecho el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

En concreto, a preguntas de los medios sobre si su formación estaría abierta a pactar con los 'populares', Fúster ha remarcado que, en estos momentos, lo que no "descartan" es que los "llamen".

"Lo que pedimos es una negociación franca, abierta, sin líneas rojas, sin cortapisas y sin muros", ha insistido el portavoz nacional agregando, acto seguido, que desea que no los "arrinconen en un espacio" y que la negociación sea "honrada y leal".

Finalmente, Fúster ha realizado una valoración sobre el 25,72 por ciento de los votos obtenidos por el PSOE, lo que deja a los socialistas con un total de 18 diputados frente a los 28 que obtuvo en el año 2023.

"Si colocan a un candidato que es lo que ya sabemos que es ese candidato... pues es una derrota tremendamente dura para el sanchismo, eso es evidente", ha zanjado el portavoz nacional.