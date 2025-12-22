Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Guardiola califica su victoria como "incontestable" y apela a Vox a que no bloquee

Agencias
22/12/2025 00:33
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece en el hotel de campaña tras el eescrutinio.
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece en el hotel de campaña tras el eescrutinio.
JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS
 La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este domingo que su victoria ha sido "incontestable" y ha apelado a Vox a que reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura porque los extremeños "han decidido -ha dicho- que sigamos liderando la región".

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en el momento de votar

El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

Así lo ha afirmado en su primera intervención tras conocerse los resultados de los comicios autonómicos, los primeros celebrados de manera anticipada en esta región, en los que el PP ha logrado la victoria, que le han dado 29 escaños en la Asamblea de Extremadura, uno más que los que tenía, pero a cuatro de la anhelada mayoría absoluta.

"El principio del fin" de Pedro Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que la victoria de María Guardiola en Extremadura supone "el principio del fin" de Pedro Sánchez y que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo seguirá trabajando para que el resultado se replique "en todas partes".

En una rueda de prensa en la sede del PP de la calle Génova, Tellado ha dicho que espera que la victoria de Guardiola sea "un punto de inflexión definitivo para acabar con el sanchismo".

"Hoy se ha escrito el principio del fin de Pedro Sánchez. Hoy comienza un nuevo ciclo político en España", ha apuntado.

En su opinión, los ciudadanos de Extremadura han dicho "no a la corrupción", no a la "podredumbre moral" de Sánchez y no al partido "del saqueo", "del machismo" y de "los ataques a la igualdad".

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños

Extremadura deja de ser un caladero de votos del PSOE

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

