Extremadura deja de ser un caladero de votos del PSOE

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños EFE

Extremadura ha dejado de ser uno de los tradicionales caladeros de votos del PSOE en España tras cosechar este domingo, con Miguel Ángel Gallardo de candidato, los peores resultados de la historia en unas elecciones autonómicas.

El hundimiento ha superado incluso el peor escenario que pronosticaba la encuesta preelectoral del CIS, que daba 19 escaños a los socialistas y finalmente ha sido 18.

Lejos quedan las siete mayorías absolutas que sumaron los expresidentes socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, la última en 2019 con 287.619 votos, el 46,77 %, y 34 diputados.

De ahí se pasó a los 244.227 apoyos en 2023, el 39,90 %, el peor resultado de siempre, pero que todavía le valió la victoria a Fernández Vara por 6.843 votos.

El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico Más información

Sin embargo, con igual número de diputados que el PP, este consiguió la investidura de María Guardiola tras el pacto alcanzado con Vox.

Dos años después, en las primeras elecciones autonómicas anticipadas en la historia autonómica de la región, sin coincidir con las municipales y con la España política y mediática pendiente de Extremadura, el PSOE ha tocado fondo con más de 100.000 votos menos que en 2023 (-14 %) y diez escaños menos.

En 2011, cuando ganó el PP por primera vez en Extremadura, el PSOE obtuvo 290.045 votos, el 43,45 %, y 30 escaños.

El partido se ha presentado a estos comicios con un candidato que tenía por delante un panorama nada halagüeño: sustituir la alargada figura de Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre, remontar unas encuestas que presentaban al PSOE claramente a la baja y su procesamiento por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A ello se ha unido un escenario nacional nada favorable para él por los casos de corrupción en los que están implicados José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretarios de Organización del PSOE con Pedro Sánchez, y las denuncias por presunto acoso sexual contra varios dirigentes del partido.

Hasta el batacazo de este domingo, Gallardo solo conocía la victoria, tanto en las elecciones municipales como en las primarias del partido.

Además de seis mayorías absolutas consecutivas como alcalde de Villanueva de la Serena (Badajoz), su localidad natal, ha sido el único presidente de la Diputación de Badajoz en tres legislaturas distintas, un cargo que abandonó para entrar en la Asamblea, en un polémico movimiento que la justicia consideró un fraude de ley en busca del aforamiento.

Su currículum político, sin embargo, no produjo un liderazgo incontestable en el partido como los de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara.

Tras la salida de este de la secretaría general de partido, Gallardo se sometió a un proceso extraordinario de primarias que ganó, pero solo con un 55,71 % de apoyo, y 315 días después tuvo que superar otro, con motivo del congreso ordinario del partido, que superó también, en este caso con el 61,78 %.

Cuando se llevó a cabo esta segunda votación ya había sido imputado por el caso David Sánchez, lo que no fue obstáculo para que, una vez convocadas las elecciones anticipadas, el Comité Regional del PSOE ratificara su candidatura por unanimidad.

El hundimiento ha sido de tal calibre que Gallardo ha perdido también en su pueblo, donde arrasó en las municipales de 2023, por ocho puntos de diferencia respecto al PP.

También ha caído de forma acusada en Mérida, otro de los bastiones del PSOE en Extremadura, cuyo alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, portavoz del Comité Electoral ha sido uno de sus grandes apoyos.

Los populares han doblado a los socialistas en la capital extremeña respecto a las municipales de hace dos años, que también dieron la mayoría absoluta a Rodríguez Osuna.