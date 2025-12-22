Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Elma Saiz será la portavoz del Gobierno y Milagros Tolón, ministra de Educación

Efe
22/12/2025 09:10
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría, y que Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, se hará cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez ha desvelado estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata socialista a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras haberlos comunicado al rey.

El jefe del Ejecutivo ha recordado brevemente la trayectoria de Saiz y Tolón.

De la nueva portavoz, la quinta mujer que ocupará este cargo en los gobiernos de Sánchez, ha señalado que forma parte del Gobierno desde 2023, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y especialista en fiscalidad.

"Y por encima de todo, es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social", ha apostillado.

Sobre Milagros Tolón ha subrayado que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla la Mancha, ha sido profesora en la escuela de adultos de Toledo, la primera mujer alcaldesa de Toledo, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y, en la actualidad, era delegada del Gobierno en esta comunidad.

Un bagaje que le ha llevado a asegurar que le hará ser una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Con estos nombramientos y el día después de las elecciones en Extremadura, Sánchez ha subrayado que el Gobierno afronta esta segunda parte de la legislatura "con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea".

El jefe del Ejecutivo ha elogiado la labor de Alegría al frente del Ministerio de Educación y ha subrayado que ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativa, con dotaciones récord en becas, garantizando la igualdad de oportunidades, dignificación de las condiciones de las y los docentes e impulsando la educación de 0 a 3 años.

También ha destacado el avance de grandes leyes transformadoras para los sectores que le correspondían, como la ley del deporte, con una apuesta decidida por la inclusión, por el deporte femenino y por los derechos de los y las deportistas, o la Formación Profesional, con la que ha dicho que se ha logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y para el futuro del país.

"En definitiva, una hoja de servicios sobresaliente", ha recalcado antes de agradecerle sus servicios y su entrega y desearle todo lo mejor "en las altas responsabilidades que le esperan en un futuro muy cercano en su tierra, en Aragón", ha añadido.

De la misma forma, el presidente del Gobierno ha aprovechado para desear unas felices fiestas a todos los españoles.

Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete, y si, al igual que Alegría, compatibilizaría ese cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes o nombraría a otra persona al frente de esas responsabilidades.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los niños cantan el segundo premio de la Lotería de Navidad

El 70048, segundo premio del sorteo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid
EP
Décimos de la Lotería de Navidad

Consulta todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2025
Noela Rey Méndez
Lotería de Navidad

Los premios del sorteo de Navidad se podrán cobrar desde esta misma tarde y hasta el 23 de marzo de 2026
EFE
Varias personas esperan un taxi en la parada de la avenida de Os Mallos

Las cenas de Navidad traen de vuelta las colas para coger un taxi en A Coruña: “Si hay uno, es un milagro”
Lara Fernández