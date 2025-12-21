Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

Agencias
21/12/2025 22:25
La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en el momento de votar
La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en el momento de votar
Europa Press
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

 El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Varias personas presencian el encendido navideño de Vigo

La ‘tardebuena’ y las comidas de empresa elevan un 5% la facturación de los bares
EFE
Peaxe da AP-9 ao seu paso polo municipio coruñés de Abegondo

Puente rexeita o rescate das peaxes da AP-9 polo seu custo e lembra que non son ilegais
EP
Dos mujeres, esta tarde, caminan abrigadas por el Paseo Marítimo

A Coruña da la bienvenida al invierno con lluvia, granizo y mucho frío
Dani Sánchez
El edil Juan Fariña inspecciona las bandas sonoras

Bergondo instala limitadores de velocidad en el tramo de vía de la antigua N-VI en Guísamo
Fran Moar