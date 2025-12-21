El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en el momento de votar Europa Press

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía