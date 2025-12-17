Mi cuenta

España

Fiscalía pide archivar el caso contra Errejón por presuntas agresiones sexuales a Mouliáa

Efe
17/12/2025 10:45
Íñigo Errejón
EFE
La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, procesado por el juez por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliáa, al considerar que no hay indicios suficientes para formular escrito de acusación en su contra.

De esta forma, la Fiscalía no acusará a Íñigo Errejón quien por su parte recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de procesarle por tres presuntas agresiones sexuales en octubre de 2021, que Mouiláa denunció en octubre de 2024 y por las que esta actriz pide una pena de 3 años de cárcel.

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que el auto del juez Adolfo Carretero que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, se ajusta a derecho porque cumple la finalidad prevista y detalla los indicios sobre los que se funda.

Sin embargo, a juicio del Ministerio Fiscal dichos indicios resultan insuficientes y por ese motivo ha pedido en un escrito enviado al juzgado de instrucción número 47 de Madrid el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, según indican a EFE fuentes de la Fiscalía.

