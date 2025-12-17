Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Cerdán defiende su inocencia y ser objeto de una persecución "propia de la Inquisición"

Ep
17/12/2025 11:23
Santos Cerdán
La 'comisión Koldo' del Senado interroga Cerdán tras su salida de prisión
Europa Press
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este miércoles en su comparecencia en el Senado que la adjudicación de la obra del desdoblamiento del túnel de Belate, en Navarra, fue "limpia y transparente" y que él no tuvo ninguna relación con esa contratación pública.

Cerdán lo ha sostenido al ser interrogado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tras indicar que no tuvo "ninguna responsabilidad en ningún nombramiento" ni en el Gobierno de Navarra ni en el de España, lo que "es totalmente mentira".

"No encontrará ni un mensaje, ni una llamada, ni una interlocución con nadie, con nadie, que haya hecho ninguna contratación en Navarra; ni una, ni una, insisto", ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, quien le ha mostrado fotografías de algunas de sus nueve reuniones, ha dicho, a las que asistió en ministerios relacionadas con obra pública en Navarra.

Cerdán ha apuntado que eran reuniones "como las que pueden tener muchos compañeros diputados", salvo que sean de los que "no se preocupan por sus territorios".

También ha negado conocer al presidente de la mesa de contratación de los túneles de Belate, Jesús Polo, y a otros miembros de ese órgano: "Sabe que no y lo han dicho ellos".

Además, ha añadido que "seguro que no" va a salir publicado ningún mensaje o documento que muestre que hubieran tenido contacto.

"Le digo que fue limpia y transparente y si algún navarro no se lo cree le digo que no será porque haya mirado los informes ni haya mirado nada, es por la manipulación continua y mediática que hacen ustedes en Navarra", ha subrayado sobre la adjudicación de Belate. 

