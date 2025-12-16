Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Un tornado en la costa de Mijas derriba parte de alumbrado navideño, arranca árboles y arrastra barcos

La manga marina ha dejado numerosos daños materiales en la madrugada de este martes, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora

16/12/2025 11:36
Tornado Mijas
Efectos de un tornado durante la madrugada de este martes en Mijas.
Ayuntamiento de Mijas
Una manga marina o tornado ha azotado el litoral de la ciudad malagueña de Mijas en la madrugada de este martes, con vientos huracanados de hasta 130 kilómetros por hora, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de Málaga recogidas por el Ayuntamiento. Este tornado ha ocasionado múltiples daños, sobre todo en la zona de La Cala, con el derribo de parte del alumbrado de Navidad, numerosos árboles arrancados, ramas caídas y hasta barcos sacados del agua y arrastrados a tierra. El personal municipal trabaja desde esta madrugada en el análisis de daños y reparación de los desperfectos.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, durante la noche, los bomberos de Mijas han realizado un total de siete salidas relacionadas con los efectos del temporal, principalmente por caídas de árboles, vallas y otros elementos. A primera hora de la mañana permanecían dos actuaciones pendientes por retirada de árboles en otros puntos del municipio.

La Policía Local ha intervenido de manera continuada asistiendo y coordinándose con el resto de áreas municipales, asegurando las zonas afectadas, regulando el tráfico cuando ha sido necesario y realizando labores de información y coordinación en los distintos puntos con incidencias.

Actualmente hay varías vías cortadas al tráfico: Vado del río en Avenida Andalucía, por caída de una farola; calle Azalea, por caída de árbol; y calle Walter Bayer, por caída de árbol.

También hay daños registrados, pero sin necesidad de corte de vías en el Bulevar de La Cala, por caída de iluminación navideña; avenida Virgen de Fátima, por caída de árbol; calle San Bruno, por caída de material de obra; calle Cortijo de la Cruz, por caída de árbol; calle San Cristóbal, por incidencia en el alumbrado navideño; camino de la Cueva (Majadilla del Muerto), por caída de árbol; y en el diseminado La Rosa, por caída de árbol.

En cuanto a daños materiales, hasta el momento se han contabilizado más de ocho vehículos con daños, una cifra que podría incrementarse a lo largo de la mañana conforme avancen las revisiones.

El servicio de Limpieza Viaria trabaja desde primera hora en la retirada de ramas, árboles y restos arrastrados por el temporal, en coordinación con el resto de áreas municipales. Estas labores se están desarrollando especialmente en La Cala de Mijas, aunque también se extienden a otros puntos del término municipal afectados por la manga marina.

